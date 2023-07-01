Поліція перевіряє інформацію щодо проросійського таксиста з Харкова

Сьогодні в багатьох телеграм-каналах було опубліковано відео, в якому у Харкові дівчина, сівши в таксі, зіткнулася із проросійськи налаштованим водієм.

Пасажирка спочатку попросила водія вимкнути російську музику, після чого була вимушена вислухати «руськомірських» штампів і договорився до того, що держави Україна не існує, написав у своєму тг-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Як повідомили новинам АТН у пресслужбі ГУНП Харківської області, даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку.

Проводиться перевірка.

Агентство Телевидения Новости