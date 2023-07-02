Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія.

Агентство Телевидения Новости