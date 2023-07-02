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Наслідки обстрілів Балаклії: дані ДСНС

Наслідки обстрілів Балаклії: дані ДСНС

Протягом доби з 1 по 2 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

2 – перевірка місць ворожих обстрілів;

4 – для надання допомоги населенню;

2 – інший виїзд.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

1 липня вдень рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у Балаклії Ізюмського району. Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждали дві жінки 1958, 1950 років народження, яких було госпіталізовано до місцевої лікарні.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, стан 65-річної постраждалої медики оцінюють як середньої тяжкості. 73-річна жінка з осколковим пораненням лікується амбулаторно.

Ще троє мешканців Балаклії отримали незначні травми внаслідок падіння: підліток 2009 року народження (госпіталізованого до Балаклійського ЦРЛ) та двоє чоловіків 77 та 49 років (допомога була надана на місці). Крім того, внаслідок обстрілу частково пошкоджено 4 житлових будинки та господарча споруда.

Агентство Телевидения Новости

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