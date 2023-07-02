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Вночі окупанти атакували Україну «шахедами» та «Калібрами»: силами ППО знищено 11 повітряних цілей
У ніч на 2 липня окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу Shahed та трьома крилатими ракетами «Калібр». Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів» – з Чорного моря.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».
Усі повітряні цілі – вісім ударних БпЛА Shahed-136/131 та три крилаті ракети «Калібр» знищено.