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Звинувачував ЗСУ в обстрілах та підтримував окупацію Криму: у Харкові судитимуть прихильника «руського миру»

Звинувачував ЗСУ в обстрілах та підтримував окупацію Криму: у Харкові судитимуть прихильника «руського миру»

У травні 2023 року чоловік, перебуваючи в одному з харківських кафе, почав висловлювати свою антиукраїнську позицію. Він почав розповідати відвідувачам, що «українські військові бомблять населені пункти».

«Крім того, колаборант додав, що «Крим – це Росія, і Україні вже ніколи його не повернути», – повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Слобідською окружною прокуратурою міста Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка за фактом виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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