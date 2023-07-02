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Проросійський таксист з Харкова, який назвав Україну «страною 404», записав відео з вибаченнями

Проросійський таксист з Харкова, який назвав Україну «страною 404», записав відео з вибаченнями

Напередодні мережею ширилося відео із конфліктом у харківському таксі, водій якого влаштував своїй пасажирці пропагандистську лекцію через те, що дівчина попросила його вимкнути російську музику.

Основні тези промови водія були такі: «Харків – це «російськомовне місто», тому його ніхто не змусить говорити українською мовою», «Я не буду на українській мові балакати, тому шо мені так удобно», «Україна – взагалі такої страни немає. Страна 404» та ін.

Сьогодні у мережі з’явилося відео з вибаченнями таксиста. Пояснює свою поведінку образою за вимогу вимкнути російську пісню та запевняє, що насправді так не думає.

Ані в СБУ, ані в поліції Харківщини ситуацію поки не прокоментували.

Агентство Телевидения Новости

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