Проросійський таксист з Харкова, який назвав Україну «страною 404», записав відео з вибаченнями
Напередодні мережею ширилося відео із конфліктом у харківському таксі, водій якого влаштував своїй пасажирці пропагандистську лекцію через те, що дівчина попросила його вимкнути російську музику.
Основні тези промови водія були такі: «Харків – це «російськомовне місто», тому його ніхто не змусить говорити українською мовою», «Я не буду на українській мові балакати, тому шо мені так удобно», «Україна – взагалі такої страни немає. Страна 404» та ін.
Сьогодні у мережі з’явилося відео з вибаченнями таксиста. Пояснює свою поведінку образою за вимогу вимкнути російську пісню та запевняє, що насправді так не думає.
Ані в СБУ, ані в поліції Харківщини ситуацію поки не прокоментували.