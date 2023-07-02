Shell досі торгує російським газом – BBC

Транснаціональна корпорація Shell продовжує торгувати російським газом, попри обіцянку залишити енергетичний ринок росії, яку вона дала понад рік тому.

За даними Global Witness, у 2022 році компанія брала участь у восьмій частині російського експорту морського газу. Про це пише Громадське із посиланням на BBC.

У травні величезний танкер, здатний перевозити понад 160 тисяч кубічних метрів газу, стисненого в рідку форму, вийшов із порту Сабетта на півострові Ямал, що на Крайній Півночі рф. Цей вантаж Shell придбала, щоб доставити його до Гонконга.

Згідно з даними бази даних Kpler, проаналізованих Global Witness, це один із восьми вантажів зрідженого природного газу (ЗПГ), які Shell закупила на російському Ямалі цього року.

Торік на частку Shell припадало 12% російської морської торгівлі ЗПГ. Компанія входила до п’ятірки найбільших трейдерів ЗПГ російського походження, підрахували в Global Witness.

Хоча в березні 2022-го, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Shell попросила вибачення за купівлю російської нафти та заявила, що має намір відмовитися від російських енергоресурсів.

У заяві компанії йшлося, що вона припинить купувати російську нафту, продасть свої автозаправні станції та інші підприємства в росії, а також почне «поетапний відхід від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та ЗПГ». А втім, у компанії попередили, що це буде «складний виклик».

Однак Shell досі виконує контракт із російською ЗПГ-компанією «Новатек», що зобов’язує її закуповувати на Ямалі 900 тисяч тонн газу на рік до 2030-го, повідомляє Reuters.

Радник президента України Олег Устенко заявив, що «це досить просто – продовжуючи торгувати російським газом, Shell вкладає гроші в кишені президента рф володимира путіна і допомагає фінансувати жорстоку агресію росії проти українського народу».

«Величезні суми, які Shell і вся нафтова промисловість заробили в росії, повинні бути використані для допомоги у відбудові України, а не набивати кишені своїх акціонерів», – наголосив Устенко.

У компанії пояснюють, що «припинили закупівлю російського ЗПГ на спотовому ринку, але все ще мають деякі довгострокові контрактні зобов’язання».

«Це повністю відповідає санкціям, чинним законам і нормам країн, у яких ми працюємо», – наголосили в Shell.

BBC зазначає, що Shell є найбільшим у світі трейдером ЗПГ, який не підпадає під європейські санкції, отримавши мільярди доларів прибутку від торгівлі нафтою та газом минулого року.

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