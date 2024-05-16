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ВАКС стягнув на користь України два пасажирські літаки Ан-148-100Е

ВАКС стягнув на користь України два пасажирські літаки Ан-148-100Е

Важливо, що літаки перебувають на території України (вони на фото, оприлюдненому заступницею міністра юстиції Іриною Богатих).

Літаки конфіскували у російської компанії "Ільюшин Фінанс Ко.", яка входить до складу корпорації "Ростех".

Роль "Ільюшин Фінанс Ко." у технічному забезпеченні збройної агресії рф проти України очевидна, тому недивно, що Мін’юст подав позов про стягнення літаків, а ВАКС його задовольнив.

Нагадаємо, ЦПК з партнерами мали безпосередній стосунок до запровадження санкціного механізму, який передбачає конфіскацію активів, які працюють на ворога.

Чогось схожого очікуємо і в питанні яхти Медведчука.

Пишуть, що 92-метрова яхта Royal Romance набула статус судна, на яке поширюється юрисдикція України. І що це допоможе вигідно продати яхту.

Втім, очікуємо саме позову до ВАКС, як у випадку з літаками, і конфіскації яхти рішенням суду.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2961

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