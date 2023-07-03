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Харків’янин здобув «бронзу» чемпіонату Європи U20 з боротьби

Харків’янин здобув «бронзу» чемпіонату Європи U20 з боротьби

Спортивні змагання завершилися 2 липня в Іспанії, повідомляють в ХОВА

В боротьбі вільним стилем у вазі до 125 кг Володимир Кочанов здолав представника Грузії, але у півфіналі поступився борцю з Азербайджану, який в підсумку здобув срібло чемпіонату.

В поєдинку за третє місце харківський борець впевнено переміг суперника з Фінляндії та став бронзовим призером.

Золота медаль в цій вазі дісталася спортсмену з Туреччини.

Загалом збірна України з вільної боротьби здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті та 2 бронзові медалі.

Нагадаємо, що 27 червня на цьому чемпіонаті Європи U20 в боротьбі греко-римським стилем бронзовим призером став харків’янин Руслан Абдієв.

Агентство Телевидения Новости

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