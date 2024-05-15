WBC представила спеціальний пояс для переможця бою Усик – Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик уже незабаром зустрінеться в ринзі з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це повідомляє ISPORT.

Спеціально для цієї події Всесвітня боксерська рада (WBC) підготувала унікальний пояс для переможця поєдинку за звання беззаперечного чемпіона дивізіону.

«Бій Ф’юрі проти Усика буде вписаний у підручники історії, оскільки переможець стане першим абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі відтоді, як Леннокс Льюїс заслужив цю честь 24 роки тому», – ідеться на офіційному сайті організації.

Одна сторона пояса виконана у кольорах британського прапора, а інша – українського.

Нагадаємо, що бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик – Ф’юрі також отримає унікальний пояс абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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