На Харківщині жінка допомагала ворогу у проведенні підривної діяльності проти України
Прокуратура передала до суду справу стосовно очільниці неокупованої громади Харківщини, яка передавала представникам рф розвідувальну інформацію
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річної посадової особи органу місцевого самоврядування за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, жінка, будучи сільським головою однієї з територіальних громад Красноградського району, добровільно вступила у змову з представниками російських спецслужб та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Ця тергромада не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України.
Посадовиця склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини, які активно висловлюють проукраїнську позицію.