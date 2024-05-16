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СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Донеччині агентурну групу воєнної розвідки рф. У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону.

За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ.

Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару.

Унаслідок ворожих «прильотів» були численні жертви та поранені серед цивільного населення.

Крім того ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але «замикались» на спільного куратора з воєнної розвідки рф. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Саме він створив і дистанційно керував агентурної групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району.

Щоб знайти їх і завербувати, співробітник російської спецслужби використовував прокремлівські Телеграм-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків за місцями перебування агентів рф виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою.

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині

Джерело: ssu.gov.ua

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