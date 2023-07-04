Додому повернулася родина з Харківщини, яка була депортована до рф

У травні до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшла інформація, що родина з Харківщини, яку незаконно депортували до росії, просить допомогти повернути їх додому.

Про це повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«З’ясувалось, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення – 24 лютого. 16 березня цього року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області», – йдеться у повідомленні.

Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресора був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.

Водночас, маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали.

18 червня обох вдалося повернути додому. Наразі вони перебувають у Харкові.

Агентство Телевидения Новости