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Харків готують до опалювального сезону

Харків готують до опалювального сезону

Заступник начальника ХОВА Михайло Харнам провів засідання обласного штабу щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соцсфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2023/2024 років.

«Питання доступності громадян до бомбосховищ, протирадіаційних укриттів та Пунктів Незламності стоять на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського та начальника ХОВА Олега Синєгубова. Ці споруди мають бути відкритими й облаштованими відповідно до законодавчих норм», – підкреслив Михайло Харнам. 

За його словами, особлива увага приділяється деокупованим громадам та населеним пунктам, які перебувають під ворожими обстрілами й донині, а також селам і селищам, куди почали повертатись люди.

Учасники засідання обласного штабу також обговорили питання водопостачання, очисних споруд, обсяги заготівлі дров для жителів громад, які мають пічне опалення.

«Відновлення житлового фонду, під’їзних шляхів і доріг державного значення є пріоритетними напрямками роботи. Від цього залежить не лише автобусне сполучення між населеними пунктами, а й своєчасне реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації», – зазначив Михайло Харнам.

Агентство Телевидения Новости

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