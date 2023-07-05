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Бахмутський напрямок: ЗСУ мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки

Бахмутський напрямок: ЗСУ мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки

Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, пише Military Media Center.«Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої», – йдеться у повідомленні.Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Агентство Телевидения Новости

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