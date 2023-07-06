«Вирішував питання» за півтори тисячі доларів: судитимуть харківського держвиконавця

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний виконавець одного з відділів ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив «підзаробити» грошей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчих проваджень у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з Єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном.

Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення «проблеми».

Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру. Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за «вирішення питання», щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися.

Проте отримати бажане обвинуваченому не вдалось: правоохоронці викрили його.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо державного виконавця за фактом прохання службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Справа розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости