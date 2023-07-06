Очолив «Управління культури, спорту і молоді» при окупантах: ідентифікували ще одного колаборанта з Куп’янська
Співробітники СБУ заочно повідомили про підозру 47-річному чоловіку, який під час тимчасової окупації російськими військами Куп’янська Харківської області, добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Встановлено, що на початку червня колаборант добровільно підписав трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Харьковской области». Згідно з цим договором він отримав посаду «виконуючого обов’язки начальника Управління культури, спорту і молоді Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
Зокрема, обіймаючи псевдопосаду, зловмисник здійснював керівництво структурним підрозділом та організовував його матеріально-побутове забезпечення, приймав кандидатів на роботу, а також на постійній основі брав участь у нарадах керівництва «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
Крім цього, ворожий поплічник організовував масові заходи на окупованих територіях, які були спрямовані на підтримку дій та рішень держви-агресора.
Після деокупації регіону зловмисник переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.