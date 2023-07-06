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Енергетики почали заживлювати будинки у селі Борщова на Харківщині

Енергетики почали заживлювати будинки у селі Борщова на Харківщині

Частково відновлено електропостачання у селі Борщова Харківського району. За даними енергетиків, рівень пошкодження повітряних ліній електропередачі та електричного обладнання на території села складає від 70% до 100%. Ремонтні роботи у населеному пункті розпочалися два тижні тому – одразу після отримання допуску від саперів. У селі знайшли багато розтяжок, мін «Пелюстка» та нерозірваних снарядів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Зараз у Борщовій до електромережі підключили дві вулиці, це близько 30 домоволодінь, або 10%-15% від загальної кількості точок обліку. Повністю заживити населений пункт планують до кінця літа.

Агентство Телевидения Новости

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