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Передав окупантам списки військовослужбовців Куп’янського району: ДБР завершила розслідування діяльності зрадника

Передав окупантам списки військовослужбовців Куп’янського району: ДБР завершила розслідування діяльності зрадника

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який передавав окупантам списки військовослужбовців та правоохоронців Куп’янського району Харківської області.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Встановлено, що у липні 2022 року чоловік добровільно звернувся до так званого голови окупаційної адміністрації у Куп’янську з пропозицією співпраці. Він обійняв посаду «оперативного чергового».

Першою ініціативою зрадника була підготовка списків мешканців району, які до повномасштабного вторгнення служили в ЗСУ та були працівниками правоохоронних органів. Також зрадник збирав особисті дані громадян України, які активно висловлювали свою патріотичну позицію.

Після деокупації регіону зрадник утік з рашистами.

Колишнього правоохоронця обвинувачують у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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