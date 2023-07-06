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У харківському гідропарку потонув чоловік

У харківському гідропарку потонув чоловік

Повідомлення про подію у Журавлівському гідропарку надійшло до Харківського РУП № 1 6 липня о 14:30. Поліцейські встановили, що загиблим є 27-річний громадянин Нігерії.

За даними ГУНП Харківської області, чоловік пішов купатися та потонув. Його витягли на берег у непритомному стані. Врятувати постраждалого медикам не вдалося.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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