У Харкові судитимуть чоловіка, який вкрав у своєї подруги мільйон гривень

За даними слідства, з січня 2023 року обвинувачений обкрадав свою співмешканку. Знаючи, що його дівчина має на банківському рахунку значну суму грошей, які отримала в якості дивідендів від ведення господарської діяльності, чоловік вирішив заволодіти ними.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону. Маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.

Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.

Усього чоловік вкрав з рахунку дівчини понад 1 мільйон гривень. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.

За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактами крадіжки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України).

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Агентство Телевидения Новости