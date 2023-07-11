«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд Київ – Харків

Один з найбільш популярних і завантажених напрямків «Укрзалізниці» отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem. Додатковий поїзд Інтерсіті+ на маршруті Київ – Харків курсуватиме з 16 липня до 9 серпня по неділях, середах і п’ятницях.

Про це повідомляє «Укрзалізниця». ⠀

Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та п’ятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та п’ятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

З 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Агентство Телевидения Новости