Викрито ще одну пособницю рашистів у Куп’янському районі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, дізнанням встановлено, що під час окупації збройними силами рф Куп’янського району підозрювана добровільно погодилась працювати на загарбників. Жінка влаштувалась на роботу так званою «и. о. специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района», про що було видано відповідний наказ.

Колаборантка переважно займалась реєстрацією кореспонденції, а також виконувала вказівки та доручення безпосереднього керівника.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости