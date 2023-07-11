Відбудова в європейському стилі: як у Дергачах відновлюють пошкоджені обстрілами житлові будинки

На фотографіях ви бачите фасади розбиті, зруйновані балкони, видно пошкодження в результаті обстрілів. А так буде виглядати кінцевий варіант будинків, а ось сам мікрорайон. Будуть робитися бордюри, асфальтне покриття, озеленення території.

11 місяців окупанти щільно обстрілювали Дергачівську громаду з усіх видів зброї, яку мали. У двох, найбільш постраждалих від війни мікрорайонах міста сьогодні триває комплексне відновлення 16 будинків. Загальна вартість цього проєкту, який передбачає повну модернізацію будівель – близько 170 мільйонів гривень.

Дмитро Ткаченко, виконроб

Были поломаны 4 плиты-перекрытия и часть крыши была взрывом разрушена. Делали временное, чтоб дождь не лил. Ми теперь старую крышу сняли, делаем новую, из новых материалов. Ми по графику до 1 сентября должны закончить, но ми закончим раньше. Примерно до 15 августа планируем закончить.

Люди повертаються додому та планують, як приводитимуть до ладу своє житло. Ілона згадує обстріли, після яких виїхала з міста. Жінка була вдома з дитиною, після вибуху кинулася до підвалу.

Ілона Нагорна

І буквально за 5 секунд ми влетіли у підвал, там вже були сусіди наші. Це дуже важко для мене, чесно. Я досі згадую… У мене вибило повністю балкон, тріщини є. А так, дуже великих руйнувань, дякувати богу, немає.

Валентина, навпаки: каже, до новосілля не готується та жодних планів не будує – боїться наврочити.

Валентина Браташ

Не, ну конечно, рады. А то одно время казалось, что уже и надежды нет. А теперь конечно. Но сказать ничего не могу, боюсь сглазить. Хоть оно, конечно же, приближается, но страшно.

Двоповерхівка на вулиці Центральній. Будівельники розраховують завершити роботи у серпні. Але, кажуть, остаточно строки залежатимуть від погодних умов та постачання матеріалів.

Юрій Солдатенко, виконроб

Был прилет в две квартиры, нарушено перекрытие, поменять крышу, фасад полностью сделать. И крыша и фасад будут утепляться. Отмостка, балконы, благоустройство полностью.

Поменяли плиты, старые сняли, новые смонтировали. Укрепления углов сделали на всякий случай, чтоб было. Будут перегородки, будет все, как и было. У людей вон даже кухня еще осталась висит, санузел сохранился.

Відновлювальні роботи тривають і в інших районах Дергачівської громади. Плани великі.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади

Розроблена вже програма, яка дає можливість відбудувати наші державні заклади, є проєктно-кошторисна документація, яка пройшла вже всі експертизи, вже зареєстровані вони через Кабмін, постанови відповідні є. В першу чергу відновленню підлягатимуть будинок культури, будівля мерії, де ми перед війною створили інклюзивно-ресурсний центр, який також було знищено – він також буде відбудований, щоб діти мали можливість навчатися.

За словами мера, добре допомагають волонтери у відбудові приватного сектору: працюють у Руській Лозовій, Прудянці, Слатиному та Проходах.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади

Загалом відновили більше ніж 200 домівок, це йде відбудова покрівлі та вставляють вікна. А далі люди чекають на програму єВідновлення, яка має запрацювати найближчим часом, щоб провести якісь внутрішні роботи і привести житло до нормального стану. Сподіваємося, що люди отримають допомогу від держави, а якщо її не буде вистачати, то ми передбачаємо місцеву програму, яка буде дофінансовувати якісь роботи, на які не вистачить по єВідновленню.

У Дергачівській громаді зафіксовано 5 тисяч 300 заявок про пошкодження майна – це і державні об’єкти, і приватний сектор, і підприємства. Також треба відновити 2 тисячі 700 приватних будинків.

Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади

Путін розраховував захопити нас за три дні і знищити Україну і роз’єднати. А навпаки, Україна сьогодні об’єдналась, відродилась нація, відроджується сьогодні суспільство, відроджуються селища і наші невеликі населені пункти. Я впевнений, що Україна переможе і ми обов’язково відбудуємо наш край, уже в європейському стилі, тому що в майбутньому ми себе бачимо з Європою.





Агентство Телевидения Новости