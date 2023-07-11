Аграрії Харківської області завершили весняну посівну та готуються до масштабного збору врожаю

Цьогоріч у межах весняно-польових робіт на Харківщині засіяли 783 тисячі гектарів угідь. Це на 20% більше від прогнозу.

Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, посівну проводили в усіх районах області, де дозволяла безпекова ситуація. Соняшника засіяно 360 тисяч гектарів, а кукурудзи – 176 тисяч. Також аграрії регіону сіяли горох, сою, просо, яру пшеницю.

«Цього року через несприятливі погодні умови посівна затягнулася, але аграрії наростили темпи. Утім, буде ще більше об’єм потенціального експорту. Навіть той посів, який ми по пшениці маємо зараз, цілком перекриває потреби області і задовольняє потреби інших областей України. На експорт більш ніж достатньо залишається», – повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

У проведенні посівної допомагали міжнародні партнери. Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) гуманітарне насіння ячменю, гороху, кукурудзи та соняшника отримали 870 господарств області. 5000 домогосподарств області отримали для посадки картоплю, насіння овочевих культур отримали 2195 домогосподарств.

Восени 2022 року аграрії регіону засіяли 213 тисяч гектарів озимини. Нині підприємства готуються до масштабного збору врожаю, який має розпочатися впродовж найближчого тижня.

Агентство Телевидения Новости