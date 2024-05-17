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Samsung знову надсміхається над Apple у новій рекламі

Samsung знову надсміхається над Apple у новій рекламі Samsung зробив це знову. Компанія, яка вважає Apple своїм конкурентом і основним клієнтом, має історію випуску дивовижних рекламних роликів, що висміюють команду з Купертіно. Хто може забути рекламу Galaxy S II, яка висміювала довжелезні черги в Apple Store, які доводилося терпіти користувачам iPhone у ті часи? Ця реклама познайомила нас з користувачем iPhone, який сказав, що не може купити Samsung, тому що він креативний (на що його приятель сказав: “Чувак, ти ж бариста”). О, тут є з чого вибрати. Є серія Ingenious, в якій “зіграв” геній Apple, який намагався продати iPhone X, але дізнався від покупців, що сучасний флагман Samsung має більше можливостей. Мабуть, найкращою була реклама, яка називала користувачів iPhone “wallhuggers”, зображуючи їх як відчайдушних мандрівників, яким довелося шукати розетку в місцевому аеропорту через те, що iPhone на той час не працював від акумулятора. Сьогодні ви б не змогли запустити таку рекламу. Минулого тижня, після події “Let Loose”, Apple випустила відеоролик для телебачення під назвою “Crush”, який отримав широкий розголос. Реклама мала зосередитися на тоншому профілі нових моделей iPad Pro. Завдяки використанню OLED-панелей в 11- і 13-дюймових моделях, підсвічування не потрібне, що дозволило Apple зменшити товщину планшетів до 5,3 мм (11-дюймовий) і 5,1 мм (13-дюймовий). У рекламному ролику показано гідравлічний прес, який розчавлює гітари, відеоігри в аркадному стилі, платівки та програвачі, книги та багато іншого. Справа, звісно, в тому, що пристрій, який дає вам все це і навіть більше – iPad Pro – став тоншим, ніж будь-коли. Критика була гучною, і ті, хто скаржився, говорили, що Apple знищує культурні об’єкти. Apple вибачилася і сказала: “Ми промахнулися” і скасувала плани використовувати відео в якості телевізійної реклами. Але реклама дала Samsung можливість потролити Apple на сторінці Samsung Mobile US “X”. Компанія написала у своєму твіті: “Ми ніколи не розчавимо креативність. #UnCrush” і додала відео, яке демонструє наслідки руйнування. Серед розкиданих повсюди зламаних речей жінка знаходить зламану гітару і, незважаючи на її стан, вона може зіграти пісню, яка з’являється на її планшеті Samsung Tab S9 серії. На екрані з’являються слова: “Творчість не можна знищити”. І знову Samsung зробив постріл у бік Apple. Джерело: itechua.com Новости портала «Весь Харьков»
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