Судитимуть організовану групу чорних лісорубів, що орудувала в Куп’янському районі

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Як повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, за даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні порубки дерев у лісових насадженнях на території району та подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

У період з жовтня по грудень минулого року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували дерева.

Збитки склали майже 1,1 млн грн.

Агентство Телевидения Новости