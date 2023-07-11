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Рейд рятувальників Київського району Харкова спільно з представниками патрульної поліції на пляжі Журавлівського водосховища

Рейд рятувальників Київського району Харкова спільно з представниками патрульної поліції на пляжі Журавлівського водосховища

Цьогорічний купальний сезон неповноцінний. Він взагалі заборонений на деокупованих територіях. Проте люди все одно збираються біля водойм, аби відпочити й гарно провести дозвілля. При цьому вони часто-густо ігнорують правила поведінки на воді та поповнюють неприємну статистику загибелі на водних об’єктах.

За даними цьогорічної статистики з початку купального сезону на водоймах Харківщині загинуло вже 12 осіб, 4 з них – протягом минулого тижня, повідомляє пресслужба ДСНС України в Харківській області.

Аби зменшити цю сумну статистику, рятувальники Київського району Харкова спільно з представниками патрульної поліції та засобами масової інформації вирушили на пляжі Журавлівського водосховища. Вони спілкувались із відпочивальниками та розповідали їм про нещасний випадок на пляжі «Акважур», де 6 липня загинув 27-річний чоловік. Звертали увагу на те, що скоріше за все він був у стані алкогольного сп’яніння і радили не повторювати його фатальних помилок.

Також рейдовики наголошували на необхідності дотримання правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

Вони пояснювали, що у місцях, визначених для купання, не можна запливати за буйки та попереджувальні знаки, стрибати у воду з човнів та споруджень, не призначених для цього.

Дітям небезпечно купатися без супроводу дорослих і заходити глибше, ніж до поясу, якщо вони не вміють плавати. Купатися ж у місцях, що не призначені для купання, взагалі суворо заборонено.

Всім своїм співрозмовникам рятувальники та поліцейські вручили листівки із правилами безпеки.

Агентство Телевидения Новости

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