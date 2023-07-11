Інформація від Генштабу про події на фронті
Важкі бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Українські військові продовжують тримати оборону та відбивати атаки російських окупантів одразу на кількох напрямках. Російські загарбники й надалі зосереджують основні сили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, пише УНІАН.
Як повідомили у Генштабі, на цих ділянках фронту наразі тривають важкі бої. Протягом доби там відбулося 17 бойових зіткнень. Так, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. На Авдіївському – стримують наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.