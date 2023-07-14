Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 95

Як Ліонель Мессі у супермаркет ходив, або людина-невидимка

Як Ліонель Мессі у супермаркет ходив, або людина-невидимка

Ліонель Мессі вже перебрався в США і готується до дебюту за свій новий клуб «Інтер Маямі».

Для того, щоб це стало можливим, клубу з Флориди довелося розірвати контракт із Родольфо Пісарро. Сторони домовилися про дострокове припинення співробітництва.

Справа в тому, що у команд МЛС є всього три слоти у складі для гравців, які можуть заробляти більше зверх встановленої стелі зарплат дивізіону.

І ось у мережі з’явилися фото, на яких Мессі спокійно пішов за покупками в супермаркет, пише видання «sport.ua».

У будь-якому європейському місті аргентинцеві, напевно, довелося б кілька годин фотографуватися з фанатами і роздавати автографи, проте в США ніякого ажіотажу навколо походу Мессі в супермаркет не виникло. 36-річного аргентинця впізнали лише кілька людей.

Але скоріш за все невидимкою Мессі бути зовсім недовго. Принаймні до першого матчу, на який з’їдуться його фанати.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 