Як Ліонель Мессі у супермаркет ходив, або людина-невидимка

Ліонель Мессі вже перебрався в США і готується до дебюту за свій новий клуб «Інтер Маямі».

Для того, щоб це стало можливим, клубу з Флориди довелося розірвати контракт із Родольфо Пісарро. Сторони домовилися про дострокове припинення співробітництва.

Справа в тому, що у команд МЛС є всього три слоти у складі для гравців, які можуть заробляти більше зверх встановленої стелі зарплат дивізіону.

І ось у мережі з’явилися фото, на яких Мессі спокійно пішов за покупками в супермаркет, пише видання «sport.ua».

У будь-якому європейському місті аргентинцеві, напевно, довелося б кілька годин фотографуватися з фанатами і роздавати автографи, проте в США ніякого ажіотажу навколо походу Мессі в супермаркет не виникло. 36-річного аргентинця впізнали лише кілька людей.

Але скоріш за все невидимкою Мессі бути зовсім недовго. Принаймні до першого матчу, на який з’їдуться його фанати.

Агентство Телевидения Новости