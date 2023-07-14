Харківські синхроністки пройшли до фіналу чемпіонату світу у Японії

З 14 до 30 липня у місті Фукуока (Японія) проходить 20-й чемпіонат світу з водних видів спорту. У його рамках будуть розіграні медалі в плаванні, синхронному плаванні, стрибках у воду, плаванні на відкритій воді, водному поло і хайдайвінгу.

Спортсменки з Харкова сестри Влада та Марина Алексіїви проходять до фіналу Чемпіонату світу., повідомляє «ХарківTimes»з посиланням на Федерацію України з синхронного плавання.

У попередньому етапі технічних дуетів харків’янки посіли 3 місце, набравши 274.1934 бали.

Змагання з синхронного плавання триватимуть з 14 по 22 липня.

Спортсменів з рф до участі у змаганнях не допустили. Про це стало відомо ще у квітні цього року.

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