Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 29

ПАР просила замінити на саміті Путіна на Лаврова

ПАР просила замінити на саміті Путіна на Лаврова

У Південно-Африканській Республіці попросили Росію прислати на саміт БРІКС у серпні главу МЗС Сергєя Лаврова замість президента РФ Владіміра Путіна, чийого арешту у зв’язку зі злочинами в Україні домагається Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив заступник президента ПАР Пол Машатіле в інтерв’ю йоганнесбурзькій газеті Mail&Guardian, його слова наводить агентство Bloomberg, пише “Європейська правда”.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив РФ, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Путіна очолив Лавров, але отримав відмову, розповів Машатіле.

За його словами, “дискусії з Путіним” щодо його візиту на саміт “тривають”. 

“Ми розуміємо, що маємо зобов’язання за Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде”, – поділився віцепрезидент ПАР.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 