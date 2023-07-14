ПАР просила замінити на саміті Путіна на Лаврова

У Південно-Африканській Республіці попросили Росію прислати на саміт БРІКС у серпні главу МЗС Сергєя Лаврова замість президента РФ Владіміра Путіна, чийого арешту у зв’язку зі злочинами в Україні домагається Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив заступник президента ПАР Пол Машатіле в інтерв’ю йоганнесбурзькій газеті Mail&Guardian, його слова наводить агентство Bloomberg, пише “Європейська правда”.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса просив РФ, щоб російську делегацію на саміті БРІКС у серпні замість Путіна очолив Лавров, але отримав відмову, розповів Машатіле.

За його словами, “дискусії з Путіним” щодо його візиту на саміт “тривають”.

“Ми розуміємо, що маємо зобов’язання за Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім заарештувати його. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми будемо раді, якщо він не приїде”, – поділився віцепрезидент ПАР.

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