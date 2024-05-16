Тезисно про что говорил Блинкен

«Ми не заохочуємо удари поза Україною. Але Україна має сама прийняти рішення про ведення війни для захисту свободи, суверенітету, територіальної цілісності... Ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, яке необхідне для успіху на полі бою», — держсекретар Ентоні Блінкен про можливість використання американської зброї по території росії.

США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в альянс.

— администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов;

— Победа на поле боя позволит Украине не стать частью россии. Победа в войне с коррупцией позволит Украине не стать похожей на россию;

— Выборы в Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют.

— Новые единицы техники и вооружений из пакета помощи США будут доставлены в ближайшие дни на поле боя в Украине;

— Украинцы могут многому научить Североатлантический союз, и НАТО будет более безопасным, если украинские военные будут рядом с нами;

— Шаги США по укреплению взаимодействия Киева и НАТО должны позволить Украине быстро вступить в альянс, когда страна будет отвечать критериям;

— США работают с партнерами над вопросом предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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