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Кривдниця Світоліної стала переможницею Wimbledon-2023

Кривдниця Світоліної стала переможницею Wimbledon-2023

У суботу, 15 липня, відбувся фінальний поєдинок Wimbledon-2023 у жіночому одиночному розряді. 

Переможницею найпрестижнішого трав’яного турніру стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова, повідомляє УНІАН.

У вирішальному поєдинку вона в двох сетах обіграла Онс Жабер з Тунісу.

Онс Жабер (Туніс) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 4:6, 4:6

Вондроушова вдруге грала у фіналі турніру “Великого шолома” і виграла свій перший трофей. У 2019 році Маркета програла у фіналі Ролан Гаррос своїй співвітчизниці Сімоні Халеп.

Агентство Телевидения Новости

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