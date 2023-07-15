Кривдниця Світоліної стала переможницею Wimbledon-2023

У суботу, 15 липня, відбувся фінальний поєдинок Wimbledon-2023 у жіночому одиночному розряді.

Переможницею найпрестижнішого трав’яного турніру стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова, повідомляє УНІАН.

У вирішальному поєдинку вона в двох сетах обіграла Онс Жабер з Тунісу.

Онс Жабер (Туніс) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 4:6, 4:6

Вондроушова вдруге грала у фіналі турніру “Великого шолома” і виграла свій перший трофей. У 2019 році Маркета програла у фіналі Ролан Гаррос своїй співвітчизниці Сімоні Халеп.

Агентство Телевидения Новости