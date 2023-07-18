Зерно піде з України річкою Дунай

В Україні завантажується найбільше судно для експорту агропродукції річкою Дунай. Про це повідомило Дунайське пароплавство (УДП) у вівторок, 18 липня.

Як пише «Кореспондент», мова йде про морське судно Ali M дедвейтом понад 45 тис. тонн.

Протягом останніх тижнів кількома баржевими караванами до Констанци з дунайських портів було відправлено 34 тис. тонн ячменю.

Судна завантажуються на стивідорному комплексі УДП у Кілії або інших терміналах і прямують до порту Констанци, де без затримок перевантажуються на великі морські судна.

В УДП відзначили зростання попиту на перевезення з боку українських аграріїв, які збільшують обсяги експортованих партій агропродукції.

На підприємстві також наголосили на важливості збереження обслуговування великих морських суден в умовах припинення відвантаження зернових з одеських портів.

«Навіть в умовах традиційного мілководдя на Дунаї, яке може ускладнити обробку морських суден, річкові баржеві каравани пароплавства продовжать прямувати до Констанци», – запевнили в УДП.

Агентство Телевидения Новости