Ще один працював на окупантів: викрито лісника

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному майстру лісу за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваний до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював на посаді майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Підозрюваний до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював на посаді майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

За даними слідства, під час окупації смт Борова чоловік добровільно обійняв однойменну посаду в так званому «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», створеному на базі українського держпідприємства.

Новоспечений «мастер леса Боровского лесничества» керував роботою підлеглих працівників, а також надавав дозволи на рубку деревини і займався її розподілом серед населення.

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