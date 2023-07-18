Цей чоловік закликав топити українських дітей: підозра ексдиректору Russia Today

Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей, повідомляє СБУ.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в «Ютуб» і «Телеграм», які налічують декілька сотень тис. підписників.

Також пропагандист робив огидні коментарі про зґвалтування російськими солдатами жінок в Україні та говорив, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

За матеріалами СБУ, в лютому цього року російського пропагандиста було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости