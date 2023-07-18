80 прийомних родин Харківщини отримали допомогу від Фундації Олени Зеленської

Понад 600 дітей із 80 великих прийомних родин, так званих ДБСТ, Харківщини отримали допомогу від Фундації Олени Зеленської.

Попри постійні обстріли території Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та інших небезпечних районів Харківщини, родини продовжують брати дітей із сиротинців, повідомляють в ХОВА.

Коштом Європейського інвестиційного банку для родин закуповується найнеобхідніше: меблі, побутова техніка, речі побуту та ґаджети для навчання.

До кожної родини – індивідуальний підхід: батьки формують перелік речей та будівельних матеріалів, яких сьогодні родина не може самостійно придбати через обставини. Далі замовлення формується та доставляється у сім’ї.

Особливість родин із Харківщини, як розповідають у Фундації, у тому, що сьогодні все більше звертаються із проханнями надати будівельні матеріали для відновлення і утеплення будинків, оновити системи опалення та відремонтувати ванні кімнати. Отже, поки діти відпочивають, родини готуються до зими.

Агентство Телевидения Новости