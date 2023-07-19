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Окупанти атакували порти «Одеса» та «Чорноморськ»: є пошкодження зернових терміналів та портової інфраструктури

Окупанти атакували порти «Одеса» та «Чорноморськ»: є пошкодження зернових терміналів та портової інфраструктури

Вночі 19 липня росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Атакована ворогом портова інфраструктура задіяна в роботі зернового коридору. Пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

«Атака на зернові термінали – акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу», – сказав Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Агентство Телевидения Новости

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