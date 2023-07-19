«Воюємо, або вчимося»: гранатометники 5 Слобожанської бригади показали своє тренування

Заняття гвардійських розрахунків СПГ-9 та РПГ-7 відбулися на Харківщині. У ньому взяли участь бійці одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади.

Сьогодні з інструкторами займається невеличка група військових, що пройшли бої під Кремінною. Починають з вивірки прицільних пристроїв, за потреби їх корегують. Після чого проводяться бойові стрільби.

«Я розумію, що у бойових умовах не завжди є час на те, щоб розбиратися у нюансах. Проте раджу обов’язково звертати увагу на маркування на боєприпасі та зважати на місцевість, у якій ведуться бої. Скажімо, кумулятивний боєприпас РПГ-7 у густій «зеленці» вам зарадить мало. Він може здетонувати таким чином, що не завдасть ворогу втрат, ви лише демаскуєтеся. Зважайте й на те, що кожен різновид боєприпасів має власну вагу і траєкторію. Все це прописні істини, проте це треба постійно тримати у своїй голові. Особливо, якщо доведеться стріляти на довшу дистанцію», – розповів один з інструкторів.

Його колега у цей час займався з розрахунками СПГ-7: «Вимірювання дистанції – ключова навичка для навідника. Але не менш важливо ідентифікувати цілі по яких працюєте. Прицільні пристрої СПГ-9 розроблялося, щоб знищувати танки. Це досить високі машини. Відтак, якщо вам необхідно працювати по МТЛБ, яка є меншою і нижчою ціллю, маємо зважати на це при прицілюванні».

Частина військовослужбовців засвоює спеціальність гранатометника лише зараз. Зокрема через штатні зміни у підрозділі.

«Сьогодні вчився стріляти з СПГ-9 прямим наведенням. Мені не здалося це аж надто чимось складним, бо раніше я працював з ПТРК «Фагот». Цілями у мене були ДОТи, бліндажі, де ховалася ворожа піхота. По техніці не доводилось бити, бо її там не було. Під Кремінною зараз важкі бої: сильно тисне піхота, артилерія. Як тільки ми зайшли, то було досить тихо, але далі ми просунулися на десять кілометрів, закріпились і росіяни досі намагаються нас вибити звідси. Був там на двох ротаціях приблизно по три місяці. Я у бригаді з лютого 2022 року, і у нас досить щільний графік: ми воюємо, або вчимося», – розповідає учасник занять нацгвардієць Олексій.

Військовий додає, що такі заняття корисні не лише новачкам, але й досвідченим фахівцям: накопичуються нові факти, знання, навички, постійно змінюється номенклатура імпортних боєприпасів на цілком традиційні для Нацгвардії види озброєння, і «поводяться» дещо інакше.

Гвардійці 5 Слобожанської бригади нищать російських загарбників на східних рубежах і є питомою складовою Сил Оборони України. Вони продемонстрували свій професіоналізм на Харківському, Ізюмському, Балаклійському, Куп’янському, Кремінському напрямках.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

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