Путін відмовився їхати в ПАР на саміт BRICS

Президент Росії Володимир Путін не візьме участі в саміті групи країн BRICS у Південній Африці в серпні “за взаємною згодою”.

Замість нього росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це пише Reuters із посиланням на заяву канцелярії президента ПАР, повідомляє УНІАН.

На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер рф поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була би заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

МКС видав ордер на арешт Путіна у березні цього року. У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

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