Іспанія передає Україні військову підтримку: Танки Leopard 2A4, бронетранспортери, карети «швидкої»

Допомога для Сил оборони України прибуде наступного тижня – тобто з 24 по 30 липня, зазначено на сайті іспанського Міноборони.

Пакет підтримки включає: чотири танки Leopard 2А4; 10 БТР (ймовірно, М113); броньовані позашляховики; легкі вантажівки; карети швидкої допомоги, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Танк Leopard 2А4 має швидкість до 68 км/год, здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км під час руху по бездоріжжю,120-мм гармату, високий рівень захисту, маневровість та досконалу систему управління вогнем.

Водночас зазначається, що до України вже відправлено посилений польовий госпіталь з відділенням невідкладної хірургії, післяопераційною палатою, аптекою, стерилізаційним оснащенням, лабораторією та двома модулями госпіталізації.

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