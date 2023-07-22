Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій

Нарешті місто Харків та інші громади Харківської області внесені до переліку територій активних бойових дій.

Наказ Мінінтеграції No 197 опубліковано в Офіційній газеті України No63. Там ви можете побачити повний список територій, повідомив нардеп Олександр Бакумов.

«Харків’яни та жителі регіону нарівні з жителями інших постраждалих регіонів тепер можуть повною мірою скористатися правилами Податкового Кодексу!Йдеться про звільнення від сплати екологічного податку, земельних зборів та податку на нерухомість, відмінну від землі, відповідно до закону No3050-IX.Фізичні особи будуть випущені з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – весь календарний рік.Юридичні особи – з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року», зазначив нардеп.

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