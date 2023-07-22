Вовчанська територіальна громада: «білі янголи» продовжують евакуювати мирне населення

Евакуаційні заходи проводяться для захисту мирного населення, зокрема дітей, від наслідків збройної агресії росіян.

На автобусах поліцейські вивозять дорослих з дітьми до більш безпечних місць регіону, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники поліції здійснюють подворовий обхід домівок громадян, розповідають про можливу загрозу з боку окупантів та наполегливо рекомендують евакуюватися.

21 липня евакуаційним групам “Білі янголи” вдалося вивезти з Вовчанської територіальної громади 28 людей, з яких 18 дітей.

Агентство Телевидения Новости