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Вовчанська територіальна громада: «білі янголи» продовжують евакуювати мирне населення

Вовчанська територіальна громада: «білі янголи» продовжують евакуювати мирне населення

Евакуаційні заходи проводяться для захисту мирного населення, зокрема дітей, від наслідків збройної агресії росіян.

На автобусах поліцейські вивозять дорослих з дітьми до більш безпечних місць регіону, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники поліції здійснюють подворовий обхід домівок громадян, розповідають про можливу загрозу з боку окупантів та наполегливо рекомендують евакуюватися.

21 липня евакуаційним групам “Білі янголи” вдалося вивезти з Вовчанської територіальної громади 28 людей, з яких 18 дітей.

Агентство Телевидения Новости

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