Жителі Первомайського на Харківщині обрали нову назву міста

В понеділок, 24 липня, відбулось засідання топонімічної комісії та робочої групи щодо перейменування міста Первомайський.

В електронному вигляді в голосуванні взяло участь 1054 первомайця, в паперовому вигляді – 671 мешканець міста. Перемога дісталася назві Добродар. Їй свої голоси віддали 502 жителів міста. Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Отже, наступний крок – затвердження назви на сесії міської ради. В разі позитивного вирішення, подання йде на обласну сесію, далі затверджуватиме Верховна Рада України.

Якщо місцеві депутати не підтримають назву Добродар, нове ім’я місту, на свій розсуд, даватиме вже Верховна Рада України.

Агентство Телевидения Новости