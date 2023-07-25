У Чехії почнуться виселення українських біженців

В серпні для українських біженців у Чехії прогнозують погіршення ситуації з житлом, будують наметові містечка.

З 1 липня змінилася система програми підтримки українських біженців у Чехії. Безплатне розміщення обмежили 5 місяцями, пише «судово-юридична газета».

Десятки людей вже виселили із наданих помешкань. Погіршення ситуації очікують в серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка.

Ситуацію із розміщенням українських біженців обговорили в робочій групі, яка займається адаптацією та інтеграцією новоприбулих під керівництвом уповноваженої з прав людини Клари Шимачкової Лауренчикової.

Однак подробиць у міністерстві не повідомили, зазначивши, що ситуація з наданням допомоги та розміщенням біженців залишається стабільною.

Близько 70 тисяч українських біженців проживали в закладах термінового житлового розміщення (гуртожитки, хостели, готелі тощо) ще в червні — до введення змін.

З них 30 тисяч не входили до числа так званих вразливих категорій населення, яким держава продовжує оплачувати нічліг у цих закладах.

Ще 31,5 тисяч біженців проживали у 12 тисячах квартир, за які платила держава (солідарний внесок). У новому реєстрі квартир, які приймають біженців, було зареєстровано 8,2 тисяч квартир на 13 тисяч осіб.

Через проблеми із житлом деякі люди вимушено повертаються в Україну, навіть на прифронтову територію, зазначила експерт.

Агентство Телевидения Новости