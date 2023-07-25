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Жителя Харківщини викрили у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

Жителя Харківщини викрили у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

Поліцейські викрили мешканця Харківської області у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії через мережу Інтернет. Чоловік власноруч створював контент за участі двох неповнолітніх односельчанок. Після чого за грошову винагороду надавав «бажаючим» доступ до каналу.

Про це повідомили у ГУНП Харківської області.

У ході проведення слідчих дій поліцейські управління міграційної поліції та відділення поліції № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області виявили 23-річного чоловіка, який створив Telegram-канал, за допомогою якого розповсюджував дитячі порнографічні матеріали.

21 липня зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Збувачу незаконного контенту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до виготовлення, розповсюдження та збуту дитячої порнографії.

Агентство Телевидения Новости

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