Асфальт не на часі – несіть граніт: біля Харківської обладміністрації облаштовують нові тротуари

На вулиці Сумській перекладають пошкоджені обстрілами та зношені комунікації, а також кладуть нове – натуральне та практичне – дорожнє покриття на тротуарах.

Частина міста в районі Харківської ОДА сильно постраждала від ворожих обстрілів, нагадали в міськраді. Там, де пошкоджені мережі вже замінили, тепер облаштовують нові тротуари вздовж Сумської – від вулиці Свободи до вулиці Ярослава Мудрого.

Дмитро Липовий, Департаменту будівництва та шляхового господарства

Використовуємо натуральний граніт, який у порівнянні з асфальтом має більший термін експлуатації і через 10, 20, 30 років виглядатиме так само. Якщо брати такий проміжок часу, то граніт вийде дешевшим за асфальт. Адже, якщо необхідно провести якісь роботи під землею, то його можна просто розібрати, а потім знову покласти, а асфальт треба буде замінити.

За його словами, тротуари будуть комфортними для маломобільних людей та мам з візочками, а також там встановлять огорожі, щоб запобігти недозволеному паркуванню транспорту.

Всього на вулиці Сумській планують перекласти близько 560 метрів зношеного трубопроводу та відновити систему пожежогасіння, повідомили в «Харківводопостачанні».

Агентство Телевидения Новости