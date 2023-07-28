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Трамваї №3 та №8 тимчасово змінять маршрут

Трамваї №3 та №8 тимчасово змінять маршрут

Рух трамваїв №8 на пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Мухачова, буде припинений з 9:00 до 15:30 30 липня.

Рух трамваїв №3 на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 16:00 29 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».

Агентство Телевидения Новости

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