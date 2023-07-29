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Усі діти з Вовчанської територіальної громади евакуйовані: поліція та червоний хрест

Усі діти з Вовчанської територіальної громади евакуйовані: поліція та червоний хрест

Поліцейські спільно з гуманітарною організацією Червоного Хреста та волонтерами евакуювали всіх детей з Вовчанської територіальної громади.

28 липня разом з волонтерами та гуманітарною організацією Червоного Хреста поліцейські ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції евакуювали двох малолітніх хлопчиків разом з їх матусями, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Також евакуювали з міста Вовчанськ маму 13-річного хлопця. Жінка погоджувалась не зразу, але пішла на це заради сина.

Вивезли з прикордонного села Стариця останню дитину, яка там мешкала. 

Півторарічного малюка з його мамою переправляли з одного берега на інший на човні, так як дорога замінована, а міст зруйнований. Всі родини вже у безпеці.

Агентство Телевидения Новости

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